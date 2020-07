Estos son los detalles que debes saber sobre los cuartos de final por la «MLS Is Back»

ESTADOS UNIDOS.- El torneo especial de la MLS sigue su marcha. El ‘MLS Is Back‘ definió a sus ocho invitados para la ronda de Cuartos de Final.

El fútbol de Estados Unidos tendrá presencia catracha en la antepenúltima ronda para conocer al campeón.

El Sporting Kansas City de Roger Espinoza superó los Octavos de Final en una dramática tanda de penales ante los Vancouver Whitecaps.

Por su parte, el San José Earthquakes de Matías Almeyda parece estar realmente embalado. El equipo donde juegan Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, venció por goleada al Real Salt Lake de Douglas Martínez para meterse a los Cuartos de Final del ‘MLS Is Back‘.

Una de las grandes sorpresas es el Minnesota United. La franquicia eliminó en penales al Columbus Crew de Lucas Zelarayán para meterse entre los ocho mejores y se medirá precisamente al San José Earthquakes, buscando hacer historia.

Uno de los grandes favoritos durante el ‘MLS Is Back‘ ha sido el Portland Timbers. El equipo comandado por Sebastián Blanco se clasificó tras derrota a otra de las que había sido una sorpresa, el FC Cincinnati, por la mínima diferencia.

Habrá un día de descanso en el ‘MLS Is Back‘ y a partir del jueves 30 de julio, comenzarán los Cuartos de Final.

Mismos que finalizarán el sábado 1 de agosto, donde conoceremos a los cuatro semifinalistas del torneo.

Así se jugarán los Cuartos de Final del ‘MLS Is Back’

Los Cuartos de Final del ‘MLS Is Back‘ iniciarán el jueves 30 de julio con el choque entre el Philadelphia Union y el Sporting Kansas City a las 6:00 PM.

Mientras que el viernes 31 de julio, se jugará el enfrentamiento entre el Orlando City y el LAFC a las 5:30 PM.

Finalmente para el sábado 1 de agosto a las 6:00 PM, el San José Earthquakes se medirá al Minnesota United y el mismo día, el New York City vs Portland Timbers cerrará la actividad de los Cuartos de Final del ‘MLS Is Back‘.

