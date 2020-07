DE MUJERES. Terminar con una pareja es complicado, y el proceso de la ruptura conlleva muchos sentimientos y conflictos que no tienes por qué resolver sola. El amor propio es uno de los aspectos que una mujer tiene que trabajar para salir adelante y ser una mejor versión de sí misma.

Como ya sabemos, una mala experiencia del amor puede traer con ello celos, dependencia, inseguridades y hasta el uso de la fuerza verbal y físico. Por lo que trabajar en el amor propio es la única forma de volver a reencontrarnos con nosotras mismas, amarnos y no volver a cometer los mismos errores.

Desintoxicar ese amor pasado

El primer paso para encontrar el amor propio es deshacerte de todo lo que te ata a ese amor que te hizo tanto daño. Suena sencillo pero es más difícil de hacer, porque no solo basta con tirar u olvidar todas las cosas, recuerdos y regalos, se trata de limpiar tu mente y tu corazón de una persona que ya no está y no te hizo ningún bien.

No olvides la razón de la ruptura

Recordar porque ya no estás con esa persona, evitará que tengas las ganas de volver a contactarlo e incluso te hará más firme en tu decisión, si tu ex pareja ha decidido volver a buscarte. Es importante reconocer cuando alguien no te hace bien y que no vale la pena que se quede en tu vida.

Amor propio

Aprender a amar lo que ves frente al espejo, entender lo que piensas y sientes debe de ser un trabajo de todos los días. La forma en cómo te tratas, habla mucho de cómo esperas que te trate alguien más. Es momento de que abraces tus inseguridades y virtudes, pues todo eso forma parte de ti.