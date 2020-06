Estigmatizan a estudiante en el Future Path de San Pedro Sula por el covid-19

Honduras. Un estudiante del Future Path School & Institute ha sufrido en «carne propia» la estigmatización que causa la pandemia porque sus padres están contagiados por covid-19.

La situación de salud de los padres no es igual a la del joven, ya que él no está infectado y junto a su hermano han tomado las medidas de bioseguridad y aislamiento donde una tía.

Pues bien, la situación es que el alumno es un futuro egresado de la institución en donde se educó desde hace 15 años, según reveló.

Al contrario de recibir apoyo, la noticia se «regó» por medio de algunos maestros, y a pesar de tener las pruebas del estudiante que no era positivo, ellos «difamaron».

De tal forma, que le negaron el derecho a tener su toga porque decían que «iba a llegar a la institución a contagiar». La situación se volvió peor cuan él sugirió mandar a un familiar a recoger esa prenda, y «se negaron». También, «ayer fui a dejar los libros que aún tenía , pero no me atendieron, me dejaron esperando», expresa el afectado graduando.

“La verdad, estoy muy decepcionado del instituto, sinceramente esto es algo que no se lo deseo a ningún alumno ni a nadie. Todas estas acciones que han hecho es algo ilógico, pues ya que así como mis papás se contagiaron, cualquier persona se puede contagiar», reflexiona.

Autoridades deben investigar

Ante la denuncia de este caso, el Ministro de Educación, Arnaldo Bueso, se comprometió a realizar una investigación.

“Me llama la atención, me preocupa escuchar de esta situación, como Secretaría de Educación daremos seguimiento, ya que hay preceptos de obligatorio cumplimiento que es la no discriminación», detalló.

Para el estudiante, ahora lo más importante es que sus padres se recuperen y resaltar que ninguna persona debe sufrir el estigma por un virus que a cualquiera le puede dar. Mientras investigan, el Future Path no ha dado declaraciones al respecto.