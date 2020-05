Esteban Espíndola: «Está lo del Saprissa, eso me seduce»

SAN PEDRO SULA.- El defensor argentino, Esteban Espíndola finalizó su contrato con Marathón, corvintiendose de esa manera en «Agente Libre».

El argentino destacó que solo le pedirá al club lo que trabajó en el campeonato; pues con la cuarentena obligatoria y el cierre del Clausura 2020 los números en Marathón están en «rojo».

«En lo personal le pediré a Marathón lo trabajado, yo entiendo la posición del club, se le cayeron varios patrocinadores y no era cómoda la posición, yo priorizo otras cosas, que me paguen lo trabajado, sería bien».

¿Espíndola a otro equipo?

Esteban también dejó en claro que de momento es agente libre; sin embargo, espera que la directiva esmeralda se acerque para negociar y renovar su contrato.

«Soy agente libre en estos momentos, la gente de Marathón no se ha comunicado conmigo creo que por el tema de la pandemia».

«Con el técnico tengo buena relación, la gente del club anda con muchos temas a solucionar, si ellos no se comunican, yo les hablaré. Tengo mucha fe que oportunidades van a existir. Vargas me considera para continuar, él sabe que yo siempre me preparo, no soy un tipo que gana una fortuna».

No descarta al Saprissa

De igual manera le dejó las puertas abiertas al club costarricense, pues «Pate» Centeno esta muy interesado de tenerlo en las filas de «Monstruo Morado».

«Uno como futbolista siempre busca la posibilidad de competir a nivel internacional, está lo del Saprissa y eso me seduce, son muchas cosas para evaluar, agradezco a Marathón, a la Liga y a este país, pero no estoy desesperado para tomar una determinación».

Sobre la determinación de la Liga Nacional de dar por clausurado el torneo, el defensa, manifestó que en lo personal quería seguir jugando, siempre y cuando tuvieran las condiciones de seguridad.

«Faltaba mucho torneo, veía con mucha esperanza, el equipo se estaba reponiendo, nos estábamos levantando de vuelta, no puedo decir que iba a salir campeones, pero si muchas posibilidades. Personalmente quería jugar, obviamente con las condiciones dadas, capaz si esperábamos dos semanas más mejoraban las condiciones».

Te puede interesar: AFHO exige ayuda para jugadores de Primera, Segunda División y liga femenina