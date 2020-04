Este día en la Historia: Esto ocurrió un 8 de abril de…

1954: cerca de Nápoles cae un avión de pasajeros Havilland DH 106 Comet, mueren 21 personas. Es el segundo en cuatro meses.

1966: el comité central del partido comunista de la Unión Soviética elige de forma unánime a Leonid Brézhnev como secretario general.

1986: Clint Eastwood es elegido alcalde de Carmel-by-the-Sea (California) con el 72 % de los votos.

1994: se descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle.

2005: entierro multitudinario del papa Juan Pablo II. Fue el papa que reemplazó al fallecido Juan Pablo I, cuyo pontificado solo duró 33 días. Han asistido más de 200 dirigentes mundiales, incluyendo jefes de estado y de gobierno de todo el mundo y líderes de las principales religiones, además de unos 4 millones de peregrinos, la mayoría de los cuales no ha podido acercarse a la plaza de San Pedro. Es el entierro de un papa más multitudinario de la historia. Este personaje esencial de la iglesia Católica fue un papa muy querido y respetado en todo el mundo y fue llamado el papa peregrino porque viajó por todo el planeta evangelizando a todos, a pobres y a ricos, hombres y mujeres, incluso reclusos encarcelados, con quienes rezó en conjunto y dio el perdón a nombre de Cristo y les dio mucho apoyo espiritual. Era un hombre capaz de congregar a millones de personas para escuchar sus encíclicas y sus sermones en el Vaticano. Fue el primer papa en pisar los cinco continentes.

2018: El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba donde empezará a cumplir su sentencia de 12 años.

Nacimientos:

480 a. C. (±20 años): fecha tradicional de nacimiento de Buda, fundador del budismo (f. hacia el 400 a. C.). Buda nació aproximadamente en el área ahora conocida como Nepal. Se crió en un palacio con todas las comodidades y lujos posibles. Al crecer como un joven príncipe noble, se dice que su padre trató de proteger al joven príncipe Siddhartha del dolor y el sufrimiento del mundo. Sin embargo, Siddhartha buscó encontrar un mayor significado para la vida. Disfrazado, dejó el palacio y vagó por el reino. Aquí, Siddhartha se encontró con diferentes personas que sufren de vejez y enfermedad y fue testigo de la muerte. Esto le mostró la naturaleza transitoria de la vida, que tuvo un gran impacto en él. En un día, Siddhartha resolvió sentarse debajo de un árbol Bodhi hasta que alcanzara la iluminación. Durante varios días, se sentó en meditación buscando el Nirvana. Siddhartha tuvo éxito y entró en la feliz conciencia de Nirvana durante varios días. Al volver a la conciencia normal, Siddhartha el Buda (Buda significa “iluminado”) tomó la decisión de pasar el resto de su vida enseñando a otros cómo escapar del sufrimiento inherente de la vida. Buda viajó por la India, especialmente por la llanura del Ganges y en Nepal, enseñando su filosofía de la liberación. Sus enseñanzas se transmitieron oralmente y no se anotaron hasta muchos años después de su muerte. El Buda falleció después de muchos años de enseñar y viajar por toda

la India. Durante siglos, las enseñanzas de Buda han inspirado a millones de hombres.

1460: Juan Ponce de León, militar español, descubridor de La Florida.

1911: Melvin Calvin, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1961 (f. 1997).

1914: María Félix, actriz mexicana (f. 2002, mismo día).

1938: Kofi Annan, economista ganhés, secretario general de la ONU entre 1997 y 2006 (f. 2018).

1947: Steve Howe, músico británico, de la banda Yes y Asia.

1962: Izzy Stradlin, guitarrista estadounidense, de la banda Guns N’ Roses.

1963: Julian Lennon, músico británico. Hijo del exBeatle John Lennon

1968: Patricia Arquette, actriz estadounidense.

Fallecimientos:

1835: Wilhelm von Humboldt, erudito y hombre de estado alemán.

1848: Gaetano Donizetti, compositor italiano.

1973: Pablo Picasso, pintor y escultor español. Pablo Diego José Ruiz Picasso, conocido luego por su segundo apellido, nació el 25 de octubre de 1881, en Málaga. El padre era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios. La infancia de Pablo transcurrió entre las dificultades económicas de la familia y una estrecha relación entre padre e hijo, que ambos cultivaban con devoción. El niño era un escolar bastante perezoso y muy distraído, pero con precoz facilidad para el dibujo, que don José estimulaba. Pablo inicia sus ensayos pictóricos, y tres años más tarde su progenitor y primer maestro le cede sus propios pinceles y caballetes, admirado ante el talento de su hijo. En 1896, con sólo quince años, instala su primer taller en la calle de la Plata de la Ciudad Condal, Barcelona. En 1904 decide trasladarse definitivamente a la capital francesa luego de hacerse ya conocido en Europa. Durante tres años Picasso pinta y dibuja sin cesar, rendido a la influencia de Cézanne, mientras elabora las líneas maestras del cubismo analítico, cuya gran obra experimental, Las señoritas de Aviñón, es pintada por Picasso en 1907. Pronto rompe todos los cánones con su deformismo y va ganando nuevos adeptos. Entre sus más célebres obras están Guernica, un retrato de su madre y La Butaca Verde. Fértil milagro del arte y de la vida, Picasso seguiría creando, amando, trabajando y viviendo intensamente hasta morir en 1973. Dejó una fabulosa herencia que provocó agrias disputas hasta recaer en un ser de pacífico nombre: su hija Paloma.