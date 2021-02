Estados Unidos vuelve a golear a un rival de la Concacaf 

ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Estados Unidos sigue metiendo miedo a todos los equipos de la Concacaf con una generación plagada de jugadores jóvenes que participan en las principales ligas del mundo.

Aún con las ausencias de Christian Pulisic, Weston Mackennie y Gio Reyna, la Selección de las barras y las estrellas goleó 7-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional fuera de las fechas FIFA.

El juego se llevó a cabo en el Exploria Stadium de Orlando Florida. Estados Unidos mostró un nivel superior desde el minuto uno hasta el 90, de hecho, bastó un minuto y 40 segundos para que los norteamericanos se pusieran arriba en el marcador tras gol de Jonathan Lewis.

Posteriormente, Jesús Ferreira y Paul Arriola (con dos tantos) aumentaron la diferencia a 4-0 en el primer tiempo; los trinitecos sólo veían pasar la pelota.

En la segunda parte, Milles Robison de cabeza ponía la «manito» y más tarde los goles de Lewis y Ferreira sellaron la goleada norteamericana.

Just before leaving the match, @JesusFCD27 put home his second of the night.

For those counting at home, that’s ⚽️⚽️ + 🅰️🅰️🅰️ which = involvement of 5/7 goals while on the field tonight. #USAvTRI pic.twitter.com/Br9ETk5idu

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) February 1, 2021