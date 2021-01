REDACCIÓN. Ante los millones de contagios que se registran semanalmente, el gobierno de los Estados Unidos ha decido que cualquier persona que tenga pensado visitar el país, por motivos turísticos o de negocios, deberá presentar una prueba de coronavirus negativa.

Quien sea que no cumpla el requisito no podrá ingresar a la nación. Según The Wall Street Journal, la orden sería emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Ese diario agregó que la tarea contará con la coordinación de la Casa Blanca.

No quieren más infectados

La acción la sugirió el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Al parecer todo fue resultado de las medidas que se tomaron semanas atrás, donde se buscaba impedir el acceso al país de viajeros provenientes de Reino Unido, debido a que se detectó una cepa más contagiosa de COVID-19.

De ser realidad la nueva petición, la orden comenzaría a hacerse efectiva a partir del próximo 26 de enero.

Aunque no es oficial, se presume que la norma no solamente afectaría a extranjeros, sino también a todo ciudadano estadounidense que busque retornar al país.

Aerolíneas están a favor

Según medios locales, “las aerolíneas estadounidenses han expresado su apoyo al nuevo requisito”, pero al mismo tiempo argumentaron que tales test “deberían reemplazar las restricciones de viaje y las cuarentenas para reducir la propagación de COVID-19″.

En medio de la pandemia, las aerolíneas fueron de las más golpeadas por las prohibiciones de vuelos en todo el planeta; el conjunto de cierres provocó una de las crisis financieras más duras de su historia.

Por otra parte, la idea las pruebas negativas de coronavirus también había sido expuesta al vicepresidente Mike Pence a inicios de este año, cuando Nick Calio, CEO de Airlines for America, le dijo que podrían contribuir con el sector.

“Creemos que un programa bien planificado, centrado en aumentar las pruebas de los viajeros, promoverá estos objetivos de una manera mucho más eficaz que las restricciones generales de viaje actualmente en vigor”, aseguró Calio.

La nueva medida llega después de semanas de discusiones entre agencias federales y el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciarán este miércoles la medida, según el citado diario.

