SAN PEDRO SULA.- La VII edición del AASCA (Asosiation of American Schools of Central American) Track and Field 2019 se está llevando a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano y ya se cumplen dos días desde su arranque.

Con la participación de 15 instituciones a nivel centroamericano, y siendo el segundo día de competencia se han entregado alrededor de 100 medallas entre cobre, plata y oro.

En la competencia hay institutos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras. Entre las escuelas hondureñas se encuentran:

Escuela Americana de Tegucigalpa

Escuela Internacional Sampedrana (escuela anfitriona)

Happy Days and Freedom de San Pedro Sula

Escuela Mazapan de La Ceiba.

Cabe mencionar que en las delegaciones hondureñas se encontraban al menos 60 atletas por cada institución participante en las diferentes disciplinas del atletismo.

Disciplinas

Entre las diferentes disciplinas que se desarrollan se encuentra: 80m planos, 600m planos, 800m planos, 1200m planos, impulsión de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, cc individual, cc relevos 4×1000, cc relevos 6×1000, salto largo, entre otros.

El evento se estará desarrollando este viernes todo el día y el sábado 23 de noviembre será la clausura.