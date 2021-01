ESTADOS UNIDOS. Sin necesidad de tener tanto contacto, en un amplio estacionamiento de un estadio, desde su vehículo las personas se aplican la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Arizona.

Vídeos que han circulado en redes sociales muestran la organización que tienen en el condado de Phoenix y la inteligente idea de hacerlo no solo en un lugar diferente, sino de una manera particular.

Lea también: El papa Francisco recibe primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Generalmente las dosis de las vacunas se aplican en los hospitales, no obstante, en este estado, no han seguido la misma línea. El Departamento de Servicios de Salud tomó la determinación de hacerlo en un sitio más amplio, el lugar destinado fue el State Farm Stadium casa de los Cardinales en Glendale.

El editor web en Telemundo Arizona detalló que las personas llegan en su vehículo, hacen una fila, proporcionan sus datos de registro, pasan a una carpa donde se les aplica la dosis y se forman nuevamente para esperar 30 minutos en observación, si no hay reacción posteriormente pueden retirarse.

Según lo publicado en las cuentas oficiales de Twitter del gobernador de Arizona, Doug Ducey, y del Departamento de Servicios de Salud de esa entidad, la vacuna se ha estado aplicando las 24 horas, los siete días de la semana, alcanzando un promedio de 1600 dosis por hora.

There have been 263,625 vaccine doses administered across the state, including 22,000+ doses at the @StateFarmStdm site!

Thank you to the health care professionals, @AZNationalGuard, and volunteers working to get Arizonans vaccinated safely and efficiently. @AZDHS https://t.co/N6ZCqLgCzV

— Doug Ducey (@dougducey) January 16, 2021