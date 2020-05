Esposa de Kobe Bryant anuncia un libro

ESTADOS UNIDOS.- Kobe Bryant fue más que una leyenda de los Lakers y de la NBA, tras su retiro en 2016, ‘Black Mamba’ le dio forma a varios proyectos, entre ellos la escritura.

Kobe Bryant dejó algunas obras inconclusas y una de ellas verá la luz a partir del 21 de julio.

Vanesa Bryant, viuda de Kobe, anunció el lanzamiento de un libro que el exjugador de los Lakers escribió junto a la psicóloga Eva Clark; una psicóloga con especialidad en salud mental y deportes.

Libro de Kobe Bryant no es una autobiografía

La obra no es una autobiografía, sino una novela titulada “Geese Are Never Swans” (Los Gansos Nunca Serán Cisnes), la cual relata la vida de Gus Bennett, un nadador profesional que busca el sueño olímpico y para lograrlo debe superar grandes retos.

“Es una de mis novelas favoritas. Destaca perfectamente la naturaleza reparadora que se encuentra dentro del deporte”, compartió Vannesa respecto al libro, el cual consta de 288 páginas.

¿Dónde se podrá adquirir?

El libro se publicará en dos formatos, digital e impreso, y tendrá un valor de 9.99 dólares (casi 230 lempiras) y 18.9 (casi 500 pesos), dependiendo del formato en el que se adquiera.

Si consideras que debes ser una de las primeras personas en echarle un ojo, el libro ya se encuentra en preventa a través de Amazon y Waltmart.

Un libro inconcluso

Además de esta obra, Kobe Bryant había trabajado con Paulo Cohelo en un libro infantil desde 2016, sin embargo, el novelista brasileño dio marcha atrás tras la muerte de Bryant y aseguró que el borrador ya fue eliminado.

“Este libro ha perdido su sentido. No tiene ningún sentido publicarlo sin él”, argumentó.

Kobe falleció a finales de enero del presente año en un accidente aéreo en la localidad de Calabasas, California, junto a otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna, de quienes ya se dieron a conocer los resultados de la autopsia.

