ESPN y Disney realizarán una serie tributo a Kaepernick

ESTADOS UNIDOS.- El mariscal de campo Colin Kaepernick continúa con su trayectoria al margen de los emparrillados al acordar con Disney, por medio de su compañía Ra Vision Media, para la creación de una serie documental del agente libre desarrollada por ESPN.

Será la primera parte del proyecto y posteriormente se crearán programas con y sin guión, a través de diversas plataformas el gigante de los medios; para enfatizar en la injusticia racial, social y la lucha por la equidad.

«Estoy emocionado de anunciar este acuerdo histórico con Disney a través de todas sus plataformas para promover a directores, creadores, contadores de historias y productores negros y morenos, y para inspirar a la juventud con perspectivas auténticas y convincentes», señaló en un comunicado Kaepernick.

«Espero poder compartir la docuserie de la historia de mi vida, además de muchos más proyectos culturalmente impactantes que estamos desarrollando».

¿Quienes estarán involucrados en el proyecto?

El acuerdo reunirá a Walt Disney Television, ESPN, Hulu, Pixar y The Undefeated, productora de ESPN que se enfoca a temas raciales en el deporte; con quien trabajará de cerca el actual agente libre, quien a su vez reclutó a la ex colaboradora de ESPN, Jemele Hill, para producir la serie documental.

«Durante este tiempo sin precedentes, The Walt Disney Company mantiene su compromiso en crear contenido diverso e incluyente que importe. La experiencia de Colin le permite una perspectiva única en la intersección de los deportes, la cultura y la raza; que sin lugar a dudas creará historias convincentes que educarán, guiarán y entretendrán, y esperamos poder trabajar con él en esta importante colaboración», detalló Robert A. Iger, presidente de Disney.

La felicidad de ESPN y el acuerdo con Netflix

Asimisimo, el presidente de ESPN, Jimmy Piatro, señaló que en el marco de la confrontación al racismo en el país, por la singularidad de Kaepernick, como jugador y activista, se siente particularmente relevante escuchar su voz sobre su evolución y motivaciones.

Kaepernick también tendrá una serie producida por Netflix y dirigida por la cineasta negra Ava DuVernay (Estados Unidos, 1972); productora de When They See Us (2019) y Selma (2014); así como de una amplia filmografía que busca crear conciencia sobre los derechos de los afroestadounidenses.

Te puede interesar: Chiefs y Patrick Mahomes acuerdan blindaje por 10 años