COSTA RICA.- «En mi carrera he podido defender la camiseta de grandes clubes como River Plate, CD Marathon, Saprissa, y uno se acostumbra a esa presión, que es genial tener, ser protagonista», expresó Esteban Espíndola en una entrevista realizada por la Concacaf.

El defensor argentino, Esteban Espíndola, espera tener participación con el Saprissa en la Final de la Liga Concacaf ante el Alajuelense; el juego decisivo será este miércoles a las 9:00 PM (hora hondureña).

Espíndola y su primera Final internacional

Espíndola explicó lo que se siente jugar su primer final de un torneo internacional. Además, dejo claro cómo se deben jugar este tipo de partidos.

«Es una Final y es un clásico. Estos partidos no tienen mañana y la forma en la que se viven es totalmente diferente a cualquier otro partido. Creo que en el nivel en que llegan los equipos no afecta, porque la motivación y la ilusión que tiene uno de ganar hace que se dé el triple del esfuerzo. He aprendido que estos partidos se juegan con el cuchillo entre los dientes, como se dice en Argentina. Son partidos que se empiezan a vivir días antes empieza temprano, se siente en el aire».

Espíndola expresó sentirse honrado de vestir la camisa del Saprissa. «Cada vez que me pongo esta camiseta en el fútbol nacional o internacional es un gran honor y poder jugar en este tipo de torneos. Uno de niño siempre sueña con competir a nivel internacional. Creo que es maravilloso. Es genial poder ponerme esta camiseta y enfrentar a grandes clubes de la región. Día a día intento disfrutar de las cosas y aprender algo nuevo en cada entrenamiento. Sin duda esta experiencia me está enriqueciendo como jugador y como persona».

Para finalizar, el defensor argentino destacó la importancia del apoyo de la afición a pesar de que en el juego no se permitirá la entrada de ellos. «La afición nos brinda mucho apoyo. Cuando estás en la calle o de compras, la afición muestra ese apoyo, muestra la pasión con la que se vive el fútbol en este país. El Saprissa es un club tan grande y tiene tanta historia, la afición siempre exige un poco más y eso como futbolista es un honor».

