ESPECTACULAR: Así es el nuevo balón de la UEFA Champions League

EUROPA.- La Champions League presentó el nuevo balón con el que se jugará las fases eliminatorias de la presente edición. Este ha sido nombrado ‘Finale Istambul 21’ y celebra el vigésimo aniversario del emblemático diseño ‘estrellado’.

«Las delgadas etiquetas rojas detallan cada año y ciudad, mientras que los paneles de estrellas adheridos térmicamente aportan una superficie sin costuras para un mejor primer toque», explicó la UEFA.

La nueva pelota se usará en todos los partidos de la Champions a partir las rondas eliminatorias, que comienzan con los Octavos de Final este martes y finaliza el 29 de mayo en Atatürk Olympic Stadium, Turquía.

Cabe destacar que el diseño estrellado en el balón se utilizó por primera vez en el 2001 y se basó en las estrellas de la Champions League.

⚽️ 𝟮𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗕𝗔𝗟𝗟! ⚽️

Which year is your favourite? 🤩🤔#UCL | @adidasfootball pic.twitter.com/cg6m3uQG1e

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2021