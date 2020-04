Especialista: Liquidez del BCH «son depósitos de los mismos hondureños»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El especialista en economía y finanzas, José Luis Moncada, señaló que la banca debe estar muy prevenida de dónde colocará los recursos de L21, 400 millones en liquidez que anunció el Banco Central de Honduras (BCH) pondrá a disposición de la economía nacional.

Respecto a esta medida para mitigar el impacto económico ante la crisis por COVID-19, Moncada señaló: «Si bien es cierto se está colocando más liquidez en la banca, aunque la banca ya tiene liquidez, es decir, tiene más depósitos de lo que ha podido colocar dentro de la demanda que existe».

Además, resaltó que «la banca tiene que cuidar muy bien cómo coloca esos recursos porque recordemos que son depósitos de los mismos hondureños».

Sobre la medida también indicó que si no existe suficiente demanda de los clientes por la misma condición económica o no se dan, o no se crean algunas situaciones técnicas que faciliten los créditos es bien difícil que la demanda crezca, es decir, que haya demanda de créditos.

Para esto, explicó que habría que hacer reformulación de los requerimientos que tiene la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con los bancos en todos los procesos de crédito.

«Podría dinamizar más la economía»

Existe la normativa de Evaluación y Calificación de la Cartera Crediticia, la cual establece todos los requerimientos que deben tener los bancos con los diferentes clientes de los diferentes rubros, dijo Moncada.

También comentó que establecen las categorías en caso de morosidad de 30, 60 y hasta 90 días, debido a que los bancos están obligados a crear reservas, lo cual indicó que es un costo, cuando lo créditos entren en una situación de morosidad, que normalmente es a los 90 días, y los requerimientos que se están pidiendo.

«Aquí es donde la Comisión de tendría que flexibilizar un poco los requerimientos y el Gobierno debería aceptar cierto tipo de garantías, que ya lo está haciendo. Además, deberían crear un Fondo Nacional de Garantías», agregó.

Esto quiere decir, que el Estado comparta el riesgo con los bancos, el demandante que no tiene garantías, y el Estado le puede dar y le puede suplir con una garantía que se la otorga el banco privado. «Si el demandante no cumple, el banco privado ejecuta la garantía que el Estado el dio. Esto lo que podría hacer es dinamizar más la economía».

La Tasa de Política Monetaria (TPM)

Moncada, también explicó que la Tasa de Política Monetaria (TPM) y el lineamiento de recursos pueden generar un descenso de tasa, pero este no es automático. «Recordemos que si ya le ofreció una tasa al depositante, entonces, tiene que mantenérsela».

«Porque si baja la tasa a quien le da crédito, tiene que bajarle la tasa al depositante. Es decir, la tasa pasiva y activa tienen una estrecha relación y usted no lo puede hacer de una sola vez, tiene que hacerlo de acuerdo a tiempo y a plazos», explicó.

Ese es el motivo por el cual a veces las personas quisieran ver el reflejo de tasas de forma inmediata y no pueden ser, a la vez, indicó que ese es un proceso gradual que tiene que ver con la dinámica de los compromisos que tienen los bancos con tasa pasiva, que le dan a depositantes con la tasa activa que cobra a los créditos.

