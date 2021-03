España aprueba la eutanasia: ¿quiénes pueden aplicar y en qué casos?

Este jueves, España se convirtió en el quinto país en aprobar la eutanasia cuando el Congreso Nacional votó por legalizar la ley con 202 votos a favor, 141 en contra y dos que se abstuvieron.

La norma entrará en vigor dentro de tres meses, después de que el Pleno la aprobara la semana pasada con algunos cambios en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia, a la que pertenece esta iniciativa.

En la ley se establece que los pacientes podrán solicitarla si sufren un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable«.

La ministra de Salud, Carolina Darias, agradeció a los parlamentarios por la labor realizada destacando la importancia de esta aprobación porque se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y hacia una «sociedad más humana y más justa«.

«Hoy es un día importante para las personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento. Hoy damos un paso más en el camino de progreso iniciado con la presidencia de Pedro Sánchez hacia una sociedad más justa, más decente y que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros», puntualizó Darias.

No obstante, la Organización Médica Colegial y el Comité de Bioética de España han rechazado la norma. Según explicaron, consideran que no es un derecho y afirman que la eutanasia no es un acto médico.

Procedimiento para solicitarla

El solicitante deberá tener nacionalidad española, certificado de empadronamiento o residencial legal que acredite su permanencia en el territorio español por un tiempo superior a 12 meses. También debe ser mayor de edad y estar consciente en el momento de la solicitud.

Este proceso de solicitud empezará cuando el afectado manifieste su petición por escrito dos veces en 15 días. Se debe argumentar claramente que el pedimento no sea por «presión externa».

Luego de la primera petición, el doctor responsable informará al paciente su diagnóstico, asegurándose de que comprende la información que se le facilite; tras ello el solicitante deberá confirmar su decisión.

Después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Una vez confirmado el proceso, será este médico quien autorice el proceso.

