MÉXICO. Por mostrar sus estrías ha perdido oportunidades laborales, así lo reveló la actriz mexicana, Esmeralda Pimentel.

A través del programa Neta Divinas, la actriz ojiverde se sinceró sobre este tema y dijo que la hicieron sentir avergonzada desde pequeña por esas marcas que la mayoría de las mujeres tiene.

“Yo decidí mostrar mis estrías porque siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza. No solamente me generaban mucha pena, también mucho pudor», comentó.

De igual forma, confirmó que también perdió muchos trabajos en el mundo del entretenimiento por esta cuestión.

“Buscan el cuerpo perfecto, la imagen perfecta (…) no me dieron ciertos trabajos porque tenía estrías”, aseguró Esmeralda Pimentel.

Cabe indicar que Pimentel subió una serie de fotografías donde se ven sus marcas. Eso lo hizo con afán de fomentar el amor propio tanto para ella como sus fans.

Asimismo, sus imágenes las acompañó de un escrito emocional que sin duda hizo reflexionar a muchas mujeres.

“LA BELLEZA no sólo está en los ojos de quien la mira. LA BELLEZA está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo, por quienes expresan y la muestran”, escribió en su post.

¿Quién es Esmeralda Pimentel?

María Esmeralda Pimentel Murguía, más conocida como Esmeralda Pimentel, nació el 8 de septiembre de 1989, hija de padre dominicano y madre mexicana.

Esmeral Pimentel concursó en Nuestra Belleza México, quedando en tercer lugar representando a Zapotlán. A los 19 años comenzó haciendo apariciones en comerciales para televisión y como modelo de marcas de ropa de México.

En 2007, participó en Nuestra Belleza Jalisco representando a Zapotlán del cual resultó primera finalista a la edad de 18 años.

El 6 de octubre de 2007, participa junto a la ganadora Lupita González en Nuestra Belleza México 2007, ambas representando al estado de Jalisco, al final de la gala obtuvo el título de segunda finalista, siendo la ganadora Elisa Nájera.

Tras concursar en Nuestra Belleza México, decidió ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), para formarse como actriz.

La oportunidad de ser actriz llega en 2009 cuando el productor Pedro Damián le da un pequeño papel en la telenovela Verano de amor, donde interpreta a Ada.7​

Tras 3 años de receso, regresa en 2012 en la telenovela Abismo de pasión, producción de Angelli Nesma, donde tiene una participación menor y posterior a mayor compartiendo créditos junto a Angelique Boyer y David Zepeda y donde se da a conocer como actriz debutante. Esta telenovela le valió un Premio Bravo a mejor actriz debutante.

