ESCRIBIR BIEN: «COVID-19», nombre de la enfermedad del coronavirus

La grafía recomendada para el nombre abreviado de la neumonía por coronavirus es COVID-19, no Covid-19.

Uso incorrecto

• El Covid-19 podría extenderse a 50 países.

• El Covid 19 sumó seis nuevas víctimas.

Uso correcto

• El COVID-19 podría extenderse a 50 países.

• El COVID-19 sumó seis nuevas víctimas.

La Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar COVID-19 a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe este nombre con mayúsculas y con un guion antes de los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés). Hay que destacar que esta identificación se aplica a la enfermedad, no al virus, que sigue siendo 2019-nCoV.

No obstante, si en un texto general se desea lexicalizar esta denominación pasándola a minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula porque se trata de un nombre común de enfermedad: covid-19. El guion forma parte del nombre establecido y nada impide conservarlo, pues, como explica la Ortografía académica, «en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación de segmentos de cifras y letras se han venido separando tradicionalmente dichos segmentos con guion». En cambio, no es adecuada la grafía Covid-19, en la que se mantiene la mayúscula inicial como si se tratara de un nombre propio.

Cabe la posibilidad de emplear, igualmente, expresiones descriptivas como enfermendad del coronavirus o neumonía por coronavirus.