Escocia da por terminado su torneo y corona campeón al Celtic

EUROPA.- Mientras en Alemania se reactivó la Bundesliga, la Premiership de Escocia dieron por terminada su temporada con el Celtic como campeón y los puestos de descenso definidos.

El anuncio de la cancelación de la Premiership de Escocia se dio luego de una reunión con los clubes este mismo lunes 18 de mayo.

De igual manera el Hearts descendió, recordando que solamente un equipo pierde la categoría en el país.

“En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al Celtic por su logro de ganar la liga esta temporada y también para sincerarme con el Hearts por su descenso“, dijo el presidente de la liga, Murdoch MacLennan.

🗣 “We dedicate this title to everyone who has cared for us and all those who have been affected by these times of challenge and difficulty.”#CelticFC Chief Executive Peter Lawwell 🍀🟢

Thank you for your wonderful support, Celts! 👏 #9INAROW 9️⃣🏆

— Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020