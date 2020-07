Esaú, el joven que conmovió con su cartel: «Soy mesero, ¿me podrías ayudar?»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. No hay duda de que la pandemia de COVID-19 no hace distinción de ningún tipo, a nivel nacional y mundial todos sufren las consecuencias, no solo en referencia a un contagio, también a los golpes económicos. En la zona norte de Honduras, un joven, identificado como Esaú, conmovió a los sampedranos con un cartel.

Parado, quién sabe durante cuántas horas, en el bulevar del Este, en cercanías del reconocido Mega Mall, el joven brevemente contó su historia en una cartulina de color blanco.

Como muchos hondureños, Esaú perdió su trabajo y ante la necesidad de llevar comida a su mesa, salió a la calle a pedir ayuda. Su llamado era para los sampedranos de buen corazón que circularan por el transitado bulevar.

Vestido con una camiseta manga larga de color negro, pantalón y una mascarilla del mismo color, aprovechó cada semáforo en rojo para exponer su clamor:

«Soy mesero. Hace 4 meses yo servía tus alimentos. Hoy me podrías ayudar para yo comprar mis alimentos o con ‘un trabajo'», se leía en el cartel blanco.

Su acción efectivamente llegó al corazón de los sampedranos. Alguien que transitaba por el lugar le tomó una fotografía que, en cuestión de horas, se viralizó. Muchas personas, tanto de SPS como de otros municipios, están dispuestos a tenderle la mano.

Los ciudadanos que deseen apoyar, pueden encontrarlo en la esquina opuesta del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tepeaca. Asimismo, pueden contactarlo al número telefónico:

+504 8941-3295

Para finales de mayo de 2020, más de 200 mil empleados habían sido suspendidos o despedidos debido a la crisis de COVID-19. Así como Esaú hay cientos de ciudadanos y familias que necesitan ayuda. Si dentro de sus posibilidades está tender la mano a alguien que lo necesita, ¡hágalo! Honduras necesita, más que nunca, su solidaridad.

