“Es una vergüenza lo que hizo Olimpia”, Emilio Izaguirre

Emilio Izaguirre no se guardó nada al terminar el partido, donde los azules lograron derrotar 3-0 a los “Lobos” de la UPNFM, pero no pudieron superar en goles al Olimpia y terminaron cediendo el título a un Olimpia que no ganaba ni un campeonato hace más de tres años.

Muy indignado habló frente a las cámaras y acusó a Marathón y a la UPNFM de “ser profesionales” ya que asegura que ambos equipos se prestaron para que el equipo merengue se coronara campeón.

“Es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia, que le enseñen a Marathón y a UPN a ser profesionales. Olimpia es una vergüenza”, atizó el lateral izquierdo.

Emilio fue clave para el primer gol de esta tarde, donde Marcelo Estigarribia abrió el marcador al minuto 10 de la primera parte.

