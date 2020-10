«Es culpable y la mujer también», dice hermana de sujeto que presuntamente mató al hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La hermana del sujeto que supuestamente asesinó a su propio hijo de tres años en la ciudad de Danlí este martes, aseguró que él es el culpable y la madre también.

Delia Yolibeth Salgado, llegó hasta las instalaciones del Hospital Escuela Universitario (HEU), donde murió su pequeño sobrino, entre llantos y molestia dijo que su hermano en complicidad de su cuñada le habrían quitado la vida al menor.

La hermana de Rusbell Antonio Rodríguez Salado dijo: «Si yo tengo mis hijos y mi marido me maltrata, se llama a la policía, mi mamá y yo interpusimos la denuncias que recogieran esos niños, pero nunca nos escucharon».

Maltrato

Delia Salgado también manifestó que ella junto a su madre separaron a la pareja, por los maltratos que él le propinaba a su esposa y a la hija mayor de ella. Pero, la fémina completamente enamorada, siempre lo buscaba y se iba donde su esposo sin importar los golpes.

«Se fueron para Patuca con esos niños, y se iba porque mi hermano es un drogadicto, un ladrón, yo soy su hermana, no lo excusó, él es culpable al igual que ella, porque una madre que quiere a sus hijos se escapa», agregó.

«Al niño yo lo tuve, pero me lo fueron a quitar, la custodia se la dieron a la madre de ella, pero los dos se fueron a robar ese niño, para maltratarlo, para golpearlo, entonces los dos son culpables, no solo es uno».

«Mi hermano es drogadicto desde los 15 años, ahora tiene 22, yo vine y me dijeron que lo capturaron aquí en Tegucigalpa, no sé cómo está la cosa, yo no lo quiero ver a él, si lo quieren meter preso que lo metan, que le den los años que quieran, porque él también maltrataba a mi mamá y a nosotras», aseveró, Delia Salgado.

Hechos

Un padre golpeó salvajemente a su hijo de dos años, en Danlí, El Paraíso, después de tres días, el niño murió en el materno infantil del Hospital Escuela (HE), a causa de las lesiones.

Es importante señalar que el agresor se encuentra detenido, al cual identificaron como Rusbell Antonio Rodríguez Salgado, acusado de parricidio y maltrato familiar agravado. Según información de la Policía, la madre también recibía maltratos por el hombre. El infante se llamaba igual que su padre, Rusbell Antonio Rodríguez Zuniga.

Abuela del menor

Por otra parte, la abuela del niño, Doris Isabel Mejía, quien se encontraba en la Morgue Judicial capitalina, reveló que, al menor lo llevaron en primeras instancias al Hospital Gabriela Alvarado, pero luego lo movilizaron al HE.

Seguidamente, la mujer reveló que el hombre no solo golpeaba al niño, sino también a su otra hija, que tiene de tres años.