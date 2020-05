¿Error? Salud investiga duplicidad de datos en comunicados de SINAGER

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En plena emergencia por COVID-19, los entes gubernamentales salen de una y entran a otra; ¿simple error? Diferentes sectores cuestionan la información de casos reportados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) debido a los evidentes datos duplicados en los listados oficiales.

Datos del comunicado 60 y comunicado 61 presentados en cadena nacional aparecen como duplicados. Este no sería el primer error en los datos presentados; esta semana anunciaron un nuevo caso positivo para Atlántida, cifra que también duplicaron.

Asimismo, habrían confundido los datos al mencionar que había nuevos pacientes contagiados en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, pero no era así.

Salud investiga duplicidad de datos

Sobre el incidente, Karla Pavón, quien funge como epidemióloga y jefa de Vigilancia del COVID-19 para la Secretaría de Salud, aseguró que realizan investigaciones acerca de la duplicidad de datos de pacientes en las listas oficiales.

Al parecer, la repetición de los datos podría haberse dado por una confusión en el personal encargado de enlistar, lo cual investiga Salud. Los listados duplicados pertenecen a los comunicados publicados el miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

En el procedimiento de investigación, Pavón explicó que contrastarán los datos para comprobar si los registros se incluyeron en ambos informes de manera errónea. Una vez confirmado difundirán la información corregida en medios oficiales.

“Jamás vamos a permitir aumentar o disminuir casos. Soy doctora y me he formado en el campo, no suelo mentir, soy profesional de la Medicin. Estamos trabajando con la ministra de Salud. Ya hablé con la gente del Seguro Social y esto se aclarará pronto”, aseguró.

Comunicados 60 y 61

