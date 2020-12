El periodista y presentador hondureño Erik Chavarría confirmó que actualmente está en un proceso de separación de su esposa, Jennifer Paola.

«Estoy en un proceso de separación y no puedo obviar el tema. Estoy separándome y no soy el primero ni el último», dijo el conocido locutor de radio.

De esta forma, el anterior presentador de Las Mañanas del 5, confesó a una revista digital de farándula que está en etapa de divorcio.

«El Matatán» explicó que no ha dado detalles ni los dará por respeto a su expareja con la que estuvo casado durante siete años.

«Por todo el respeto que se merece mi expareja, por eso no estoy abordando el tema más allá. Por respeto no lo hago. Se los digo de frente porque sé que muchos lo están esperando: sí me estoy separando».

Chavarría y su exesposa contrajeron matrimonio el año 2012, por lo que fueron más de ocho años de relación conyugal.

El presentador de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas también es padre desde hace ocho años, hijo que tuvo con su anterior pareja Jennifer Paola.

Pérdida de un bebé

Hace dos años, en el 2018, la pareja anunció en julio la llegada de un nuevo bebé. Lastimosamente, meses después, Chavarría informó que perdieron al hijo que estaban esperando, que hubiera sido el segundo producto del matrimonio.

Otras separaciones

La periodista y presentadora de televisión, Brenda Moncada, confirmó esta semana que oficialmente se ha separado de su expareja luego de varios años.

La relación de Moncada y su exesposo, el también comunicador Fernando Maldonado, dejó como resultado una niña a la que llamaron Helena.

«Gracias por preocuparse por mi situación sentimental, les confirmo de manera exclusiva. Ya me separé de Fernando», reveló la presentadora días atrás.

