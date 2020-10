INGLATERRA.- La Premier ha puesto fin a las especulaciones sobre la implementación del «Project Big Picture», un ambicioso y radical proyecto, impulsado por los dos clubes más grandes del fútbol inglés, Manchester United y Liverpool. Laha puesto fin a las especulaciones sobre la implementación del «Project Big Picture», un ambicioso y radical proyecto, impulsado por los dos clubes más grandes del fútbol inglés,

Tras una reunión en la que participaron representantes de los 20 equipos que integran la máxima categoría del fútbol inglés, la Premier League ha emitido un comunicado oficial.

En este, reflejando el desacuerdo de los 18 clubes restantes; que se impusieron en la votación a los precursores originales de esta idea:

«Los accionistas de la Premier League acordaron unánimemente, trabajar juntos como un colectivo de 20 clubes, en un plan estratégico para las estructuras futuras y la financiación del fútbol inglés. Los equipos han acordado que el Project Big Picture, no será respaldado por la Premier League; por ninguno de sus clubes o por la FA», estableció dicho comunicado.

El trabajo que realizaron Manchester United y Liverpool

Tanto United como el Liverpool, habían trabajado durante meses en la elaboración de un detallado plan.

Que de ser aprobado, hubiese cambiado por completo las estructuras de las ligas inglesas en todas sus categorías. Al punto de disminuir a 18, la cantidad de equipos en la primera división para las próximas temporadas.

Esta iniciativa, denominada como Project Big Picture; tenía como fin implementar un nuevo modelo Financiero que ayude a sanear la economía de los clubes; golpeada por los efectos de la pandemia.

Además, Manchester United y Liverpool proponían la aprobación de un presupuesto equivalente a los 250 millones de libras esterlinas; que iban a ser repartidos entre todos los equipos que constituyen las diferentes divisiones inferiores del fútbol inglés.

Entre otras medidas, según lo detalló el diario inglés The Telegraph, la Championship, la League One y la League Two, reducirían su número de participantes de 24 a 22 equipos.

Provocando el descenso de hasta 4 clubes en la Premier League, que sólo iba a recibir dos ascendidos de su categoría inmediata.

Aunque esta postura ya fue desestimada, por la incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro, no se descarta que grandes cambios puedan originarse.

Cambios que modifiquen la estructura del fútbol inglés como lo conocemos.

NOTA REDACTADA POR: FABRICIO RODRÍGUEZ.

