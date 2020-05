Equipos en Holanda acusan amaño en votación por anular ascenso

EUROPA.- Hace unas semanas se anunció oficialmente que la Eredivisie había concluido por la pandemia del coronavirus sin campeón, ascensos ni descensos.

Esto para algunos fue una buena noticia; a otros les dio igual pero para el Cambuur y el De Graafschap fue lo peor que pudo pasar.

Y es que eran el 1 y 2 de la segunda división de Holanda; por lo que tras varios días de análisis, optaron por recurrir a instancias legales con el fin de que les permitan ascender y evidenciar un posible ‘amaño’.

El caso llega a un juez

Tanto el Cambuur como el De Graafschap se unieron para tratar de obtener justicia y es que llevaron este caso hasta un juez pidiendo que se anule la ‘norma’ de que en esta temporada no habrá ascenso; pues ellos batallaron todo el año para obtener este beneficio.

Cambuur era el líder de la segunda división de Holanda con 66 unidades mientras que el De Graafschap era segundo con 62 puntos; el tercer lugar era el Volendam con 5la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) 5, prácticamente el ascenso ya estaba definido y ellos quieren que se respete este hecho.

“La decisión de la federación no es transparente ni de la Eredivisie, no tiene en cuenta criterios deportivos, no es objetiva; y resulta desproporcionada para los demandantes. No es ni razonable ni justa, por lo que queremos que se revoque“, mencionó Dolf Segaar, abogado que representa al Cambuur y De Graafschap.

Un argumento fuerte que utilizaron el Cambuur y De Graafschap al momento de encarar al juez fue que en la Eredivisie no hubo campeón pero sí eligieron a los equipos que podrán participar en competencias europeas.

Siendo algo incongruente para ellos aunque las autoridades del máximo organismo comentaron que no podían privar a sus representantes de competir en certámenes internacionales.

Amaños en la votación

Además de esto y para incrementar la polémica, se dice que hubo una votación ‘amañada’ por parte de la la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB).

Pues al momento de preguntar a los equipos de la Eredivisie y segunda división sobre qué pasaría con los ascensos y descensos, hubieron 16 votos positivos a que se aplicaran, 9 votos nulos y 9 en contra, por lo que al final del día sí debió aplicarse.

No se cree posible que la Eredivisie se retracte y opte por aplicar ascensos ni descensos en estos momentos.

Habrá todo un tema legal más adelante, de eso no hay duda pero por ahora todo sigue igual. Holanda no tuvo campeón, tampoco contará con nuevos invitados en sus categorías principales y sólo queda ver qué sucede en la próxima temporada.

