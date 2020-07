Equipos de la Liga Nacional piden la renuncia de Wilfredo Guzmán

SAN PEDRO SULA.- Siete equipos de la Primera División del fútbol hondureño han enviado una carta a Wilfredo Guzmán, donde le anuncian un plazo máximo de 48 horas para renunciar a su cargo.

Estos equipos son el Marathón, Motagua, Real Sociedad, Platense, Honduras Progreso, Vida y Real de Minas.

En dicho comunicado, los equipos expresan su malestar por la forma en que Guzmán manejó la situación, por lo que piden su renuncia «irrevocable».

“Luego de un amplio análisis sobre su gestión como presidente de la Junta Directiva de la Liga Nacional de Honduras y de llegar a un convencimiento que al frente de este organismo tiene que estar una persona que no sea autoritaria, que tenga empatía con los afiliados; no que amenace con la desafiliación de los mismos, que tenga total disposición para la búsqueda de soluciones, no que se dedique a bloquear las mismas”, dice en una de sus partes el escrito.

Le tienen horas contadas

Al final de la carta los presidentes de los clubes estipulan que le dan un plazo de 48 horas a Guzmán para que abandone su cargo.

El presidente de LINA ha sido acusado de incapacidad para gobernar y ahora mismo de especula con que sigue directrices de Olimpia y Real España; además lo han cuestionado por no tomar decisiones rápidas desde el inicio de la pandemia.

Aquí la carta

Te puede interesar: Los protocolos que seguirán los equipos en Champions y Europa League