¡Felices Fiestas! Epic Games regalará juegos por 15 días; ¿cuáles?

TECNOLOGÍA. Todavía hay tiempo para ponerle un listón de regalo a 2020. Para los amantes de Todavía hay tiempo para ponerle un listón de regalo a 2020. Para los amantes de los videojuegos , una de las productoras más grandes está envolviendo el presente y colocándole un tremendo «chongo» para que los jugadores cierren el año extasiados.

trae muchas sorpresas para sus usuarios y no olvide que su «carnaval» arranca mañana. Epic Games , la creadora de Fortnite , se puso la camisa número «10» y sin duda adornada con los detalles más festivos; la compañíapara sus usuarios y no olvide que su «carnaval» arranca mañana.

¡Navidad para jugar sin parar!

A partir de este 17 de diciembre, Epic estará colocando varios de sus títulos en venta con un 75 por ciento de descuento. «¡Nos estamos preparando para la temporada de compartir con nuestra venta más festiva del año!», clamó la compañía en su página web.

estarán regalando un juego cada día! Pero, por supuesto eso no es todo. Sabemos que ellos suelen regalar videojuegos bastante a menudo y, en una ocasión tan especial, no será la excepción. También, por dos semanas seguidas, ¡

solo por 24 horas; sin embargo, una vez que lo conseguiste, es tuyo para siempre. Así lo anunció la propia desarrolladora en un comunicado que compartió en sus canales oficiales. Ojo, cada juego estará disponible para reclamarlo sin pago; sin embargo, una vez que lo conseguiste,. Así lo anunció la propia desarrolladora en un comunicado que compartió en sus canales oficiales.

Asimismo, Epic acotó que este es el momento perfecto para que, si te llama la atención semejante promoción, puedas buscar y agregar cualquier juego(s) que te interese a tu lista de deseos y recibirás una notificación si el mismo está incluido en los títulos gratuitos o con una súper rebaja en el precio.

«¡Felices (anticipadas) Fiestas para todos!», concluye la información provista por la compañía.

¿Qué jugaremos sin pagar un solo centavo?

Ahora bien, Epic no ha revelado cuáles serán los juegos que estará regalando a diario; seguramente irá desvelando uno por uno. Pero, al menos desde las redes sociales , ya se filtró cuál sería la lista de presentes del «Santa-Epic».

Hacemos hincapié en que no es una enumeración confirmada, pero, de ser la verdadera, realmente que Epic no escatimó en absoluto con su sentido «regalón». Échale un vistazo y no te quedes con la intriga:

