Fabio Capello a Conte: «Hace falta más respeto para los periodistas»

Italia.- El Inter de Antonio Conte ha cerrado otra participación bochornosa en la máxima competición europea al terminar en el último lugar de su grupo.

En los seis partidos de la fase de grupos de Champions, los italianos consiguieron apenas seis puntos, marcaron siete goles y recibieron nueve. Aún así lo preocupante es que el equipo perdió la clasificación en casa tras empatar dos partidos y perder uno.

Entrevista de Fabio Capello a Conte

Luego de confirmarse la eliminación del Inter, su entrenador Antonio Conte tuvo un fuerte encontronazo durante una entrevista con el ex entrenador y ahora comentarista deportivo, Fabio Capello.

«No creo que sea un examen suspendido, estas son ideas suyas, el equipo lo dio todo, dominamos dos veces ante el Shakhtar y no marcamos ni un gol, su portero siempre fue el mejor. No faltó garra, ni concentración: faltó marcar un gol». Comenzó explicando Conte tras la eliminación.

Capello entonces, criticó la actitud del equipo, «la actitud rabiosa de quien está obligado a ganar». Cosa que molestó a Conte y respondió de forma molesta, «¡A eso no tengo nada que responder! El Shakhtar cambió su sistema de juego, que para ellos es como el Ave María, así que piensen antes de preguntar» replicó Conte.

«Entonces, Antonio, ¿su Inter no tiene un plan B?, preguntó Capello, mientras el técnico interista contestó, «el plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir porque, si no, estudian también ese», finalizó Conte para posteriormente abandonar la entrevista.

Cosa que sacó de sus casillas a Capello, «Esta noche no escuchamos ninguna explicación sobre este partido, es demasiado fácil venir aquí sonriente cuando se gana. Hace falta más respeto para los periodistas, los compañeros y para todos los que trabajan en el mundo del fútbol».

Esta es la segunda vez que Conte fracasa con el Inter de Milán, luego de que en la temporada 2019 – 2020 también quedara eliminado en la fase grupos y finalizara sin adjudicarse ningún trofeo.