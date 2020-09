Entre más años de educación, menor será el riesgo de sufrir demencia

REDACCIÓN. ¡Increíble! Más años de estudio podrían ayudarte a tener menos probabilidades de sufrir algún tipo de trastorno relacionado con la memoria y la razón.

El Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable (CHeBA), de Sidney, dirigió una investigación internacional en la que, apoyó el hallazgo de que el tiempo de educación está relacionado con la demencia.

Así, entre más años de educación tenga la persona, el riesgo de padecer un trastorno será menor.

Para este estudio se realizó una comparación entre sujetos que habían completado la primaria con aquellos que terminaron la secundaria; utilizando datos de 30 mil 875 personas mayores de 50 años y de 14 países diferentes.

Steve Makkar, autor principal de la investigación, explicó que la muestra que logró cumplir la secundaria mostró menos posibilidades de desarrollar un deterioro cognitivo. Sin embargo, quienes cursaron solo la primaria, registraron un mayor riesgo de sufrir demencia.

Cabe destacar que, el análisis tuvo como propósito examinar las relaciones entre la educación y el deterioro cognitivo en la vejez; lo cual, se determinó por las puntuaciones obtenidas en el Mini-Mental State Examination (una prueba de detección de demencia).

Lea además: Síntomas de estrés: consecuencias en su cuerpo y en su conducta

Población más propensa

Por su parte, Darren Lipnicki, coordinador del estudio Cohort Studies of Memory in an International Consortium (COSMIC), indicó que en comparación con los hombres las mujeres presentaron una asociación más fuerte entre la finalización de la escuela primaria y, el riesgo reducido de deterioro cognitivo.

Asimismo, agregó que «los asiáticos mostraron asociaciones más fuertes entre el hecho de haber completado la escuela secundaria y, tener un menor riesgo de deterioro cognitivo en comparación con las personas de piel clara».

De igual forma, se llegó a la conclusión de que las personas con una variante del gen APOE (que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer), solo la finalización de la secundaria se asoció con una menor probabilidad de padecer demencia.

No obstante, los efectos de la variante del gen difirieron entre los sujetos asiáticos, negros y blancos.

Todos los datos fueron proporcionados por 18 estudios internacionales sobre el envejecimiento. Mismos que, estuvieron representados por España, Australia, Brasil, Cuba, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo