REDACCIÓN. Perder peso no es igual a los 20 cuando tienes toda la energía, que a los 40 cuando tu metabolismo es más lento. Y es que no solo el organismo va cambiando con el paso de los años, sino que las actividades y hábitos también. Hay más tareas que hacer y, probablemente, falta de tiempo, que no te permite seguir un ritmo saludable.

Por eso, hay que tener claro que bajar de peso no se logra con una fórmula aplicable a todas las edades, pero SÍ hay consejos que puedes seguir en cada década para vivir mejor y conseguir la figura que quieres.

Cómo perder peso a los 20

Mídete con el alcohol

Es normal que a esta edad quieras divertirte y probar todo tipo de bebidas pero, ¡hazlo con medida! Mantén tu cerebro consciente de las cantidades que ingieres, pues en una cena, unos drinks y un after se te pueden ir más de la mitad de calorías que necesitas consumir en un día