Iceberg con el tamaño de Londres se desprende en la Antártida

REDACCIÓN. Un iceberg gigante se desprendió en la Antártida diez años después de que los científicos descubrieran la primera grieta. Ha sido bautizado como A74, tiene un total de 1.270 kilómetros cuadrados, según datos satelitales y 150 metros de espesor.

El iceberg es del tamaño del área metropolitana de Londres. De acuerdo con la información de los científicos, se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes.

Mientras tanto, revelaron que no representa una amenaza para las vidas humanas, ya que las 12 personas que trabajaban en la estación Halley VI, situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura, fueron evacuadas en avión a mediados de febrero.

Si bien es gigantesco, no es el más grande, en los últimos meses de hecho han tenido bien presente al iceberg A67 y cómo ha navegado y se ha desintegrado en el sur del Océano Atlántico.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.

Full story: https://t.co/l13QrWdnB0

📽️ #NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021