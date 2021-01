HONDURAS. En horas de la tarde de ayer, miércoles, se reportó un enfrentamiento entre elementos de la Policía y supuestos asaltantes en la comunidad de Las Lomas, Cabañas, Copán.

Durante el intercambio de balas resultaron heridas dos personas, un agente militar y un civil, quienes fueron trasladados en primera instancia una clínica en El Jaral. Luego, los movilizaron hacia el Hospital Regional de Occidente, en donde el ciudadano común falleció.

¿Por qué el enfrentamiento?

Según el reporte de la Policía, agentes fueron alertados de un asalto en un sector de esa localidad. Aparentemente, varios sujetos estaban amenazando con armas de fuego y despojando de sus pertenencias a unos comerciantes. Al momento que elementos policiales llegaron al lugar, los delincuentes se enfrentaron contra ellos.

La persona civil que murió iba transitando por la zona cuando lo alcanzaron las balas. Él respondía al nombre de Óscar Maldonado.

Por otra parte, las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes en torno a lo ocurrido, con la intención de detener a los malhechores, quienes se dieron a la fuga.

Casi matan a mujer por robarle carro

Una mujer relató el momento en que casi pierde la vida en el puente de Las Brisas, Olanchito, Yoro. Su testimonio reveló que delincuentes la agredieron para robarle su automóvil, pero logró escaparse.

«Mami, casi me matan, casi me matan. Me dijeron que bajara del carro y como pude me le zafé a ellos», dijo la fémina al darle a conocer el hecho a su madre.

El automóvil robado era un turismo rojo, marca Corolla, con placa que posee la terminación 3385. Trascendió que las autoridades policiales le dieron captura a dos personas sospechosas de cometer el ilícito.

