Enfermera se contagió de COVID-19 atendiendo pacientes; el IHSS la despide

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través del memo-SGRH-04771-2020 se dio a conocer la cancelación del contrato temporal de una enfermera que se contagió de COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras atendía a pacientes infectados.

La enfermera es Aileen Johana Amador y tras luchar en primera línea contra el COVID-19 y contraer el virus, las autoridades decidieron no renovar su contrato. El memorando fue girado por Francis Hernández, subgerente de Recursos Humanos del IHSS.

«Por este medio se le notifica que la Comisión Interventora del IHSS mediante resolución CI IHSS-SGRH No. 149/10-02-2020 de fecha 10 de febrero del año 2020 y resolución CI-IHSS-SGRH No. 436/15-04-2020 de fecha 15 de abril del año 2020, RESOLVIÓ NO PRORROGAR SU CONTRATACIÓN TEMPORAL como Auxiliar de Enfermería, asignada en la Emergencia de Adultos del Hospital de Especialidades, efectivo a partir una vez normalizado su estado de salud, acreditado con el certificado médico de incapacidad», dice.

Es preciso mencionar que de los más de 1,000 casos positivos de COVID-19, más de 35 corresponden a enfermeras que trabajan en primera línea; estas contrajeron el virus durante la atención de pacientes contagiados.

Diario TIEMPO Digital, se comunicó con la oficina de Relaciones Públicas del IHSS para tener una reacción en cuanto al caso; sin embargo, solo se limitaron a decir que están a la espera de que las autoridades autoricen una nota aclaratoria.

Además, indicaron que «ese es un proceso interno y que en la institución se respetan todas las leyes laborales del país».

Junta Interventora del IHSS solo ha llegado a hacer daño: Irma Marcia

Respecto al caso, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares ( SITRAMEDHYS) , Irma Marcia, manifestó que no le sorprende debido a que «la Junta Interventora solo ha llegado a hacer daño al Seguro Social».

De igual forma, dijo que no se debe de aprovechar este momento para atropellar los derechos laborales a una compañera solo porque se haya infectado con COVID-19.

«Hay una gran cantidad de compañeras que han sido infectadas y están en riesgo de ser despedidas también», añadió. Y la junta, en vez de apoyar, solo se dedica a «vegetar» durante siete años y a «violentar los derechos laborales».

Marcia manifestó que en el IHSS no existe sensibilidad, pues a laas enfermeras no se les ha reconocido su labor; sino que las están despidiendo. Además, afirmó que tampoco existe sensibilidad hacia los pacientes.

Advirtió que van a denunciar los atropellos que se están cometiendo y que acudirán a Derechos Humanos. Sumado a ello, exigirán la contratación de más personal médico y la dotación de insumos médicos.

