Encuentran a una mujer enterrada en Puerto Cortés

Cortés, Honduras. Posiblemente el cuerpo de una mujer, hallado en Puerto Cortés, es de Lidia Yamileth López.

Aunque el aviso de la presencia de un cadáver se dio ayer, hasta hoy llegaron los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

En el lugar estaba el tío de Lidia, Cruz Ramos, quien asegura que la fémina desapareció el día en que fue a visitar a su novio. Este vive en la zona donde hallaron el cuerpo.

El ciudadano afirmó que pobladores de Puerto Cortés avisaron de la existencia de un cuerpo y decidieron ir y percatarse si era su sobrina.

Cruz dijo que Lidia era residente en la aldea La Venada. Y «andaba una mochila», misma que supuestamente fue hallada en ese sitio.

Según el informe preliminar, a la mujer la dejaron sin vida en ese lugar, pero «cuando se enteraron que buscaban a Lidia decidieron enterrarla en Puerto Cortés.

Por eso, su tío pide justicia, ya que afirma que «las personas que hicieron esto -aparentemente- están desaparecidas y esto es una injusticia».

A inicio de febrero, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), informó que 31 mujeres fueron asesinadas en el país. Ocurrió durante el mes de enero.

“Más de 31 víctimas resultaron en el primer mes de 2020. Es lamentable, porque de esas 31 que murieron, el 55%, fue en manos de sus compañeros o por sus parejas sentimentales”, señaló la directora del OV-UNAH, Migdonia Ayestas.

Por lo tanto, ella considera que el hecho de que parejas sentimentales cometan los crímenes demuestra la “conducta androcéntrica”: que el hombre que se cree el centro del universo, del mundo y de la familia.

“A través de la educación, el Estado debe enseñarle a los niños qué significa la violencia y cómo no ser violento».

Además, Ayestas sugirió que hay que «enseñarles que los niños y niñas son iguales y a los padres. Deben ser el ejemplo de la no violencia, no vetar, no hablar palabras soeces”.

