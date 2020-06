En vigencia la reforma que permite a reos enfermos defenderse en libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La polémica reforma al artículo 184 el Código Procesal Penal, que aprobó meses atrás el Congreso Nacional (CN), ya se publicó en el diario oficial «La Gaceta» y permitirá a reos enfermos defenderse en libertad.

Como se recordará, la reforma se aprobó bajo el argumento que beneficiará a más de dos mil privados de libertad. Eso debido a que, la enmienda sustituye la prisión preventiva por otras medidas que permitirán a un recluso defenderse en libertad.

En ese sentido, la nueva disposición abarca a personas diabéticas, hipertensas, pacientes con VIH, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica.

Se debe precisar que el artículo 184 del Código Procesal Penal contenía el catálogo de delitos de alto impacto como ser asesinato, secuestro, lavado de activos y otros. Contra esos ilícitos el juez no podría dictar una medida distinta que la prisión preventiva.

Sin embargo, con la reforma, los impartidores de justicia tienen la libertad de modificar la prisión preventiva por otras como la imposición de cauciones a favor del Estado.

No obstante, la reforma advierte que las medidas alternativas a la prisión no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad que se persigue.

Es decir, que la enmienda no favorece a privados de libertad procesados por delitos de narcotráfico; u otros como violación especial o relacionados con maras y pandillas.

Lea también: Reforma al artículo 184 del CPP no incluye delitos de alta peligrosidad

Reforma se utilizó como mecanismo populista en 2013, según penalista

Sobre el tema, el doctor en Derecho Penal, Félix Ávila, manifestó que la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, viene a establecer un régimen procesal especial. Eso significa que la prisión preventiva es una medida cautelar más gravosa. Por lo tanto, solo debe imponerse de manera excepcional.

Asimismo, dijo que la norma procesal penal, desde su origen sufrió una serie de reformas. Recordó que la última que se hizo de manera drástica es la de 2013, donde se utilizó el Derecho Procesal Penal como un mecanismo populista. Así se mantenía a personas privadas de libertad independientemente si lo merecían o no.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo