«En mi cuerpo solo mando yo»: pastor del norte se niega a usar mascarilla

SAN PEDRO SULA,HONDURAS. Un pastor del norte de Honduras ha generado polémica en las últimas horas al declarar que él no obedece órdenes terrenales, por eso él y su congregación no utilizan mascarilla para protegerse del COVID-19.

El pastor evangélico Geovany Hernández, de la Iglesia Filadelfia, manifestó que en su vida no puede mandar nadie, más que él y su creador. Aseguró que respeta la opinión de los demás, sin embargo, su pensar es ese “vive por Dios y para Dios”.

En Honduras, el uso de mascarilla es obligatorio

Pese a que en Honduras el uso obligatorio de la mascarilla ya es ley, con la finalidad de detener la propagación del virus, el pastor no la utiliza.

Cabe mencionar que le pueden aplicar una multa por no usarla, de alrededor de 200 lempiras, o también realizar trabajos comunitarios por seis horas.

¿Usan mascarilla en la iglesia que dirige?

El pastor Geovany reveló que las personas que asisten a su congregación, nunca han usado una mascarilla, y no tienen problemas por ello; agregó que hace algunos días les “hicieron exámenes y todos salieron bien”.

Expresó que respetan el distanciamiento y cumplen con la ley, pero al ser cuestionado de por qué no la mascarilla, respondió que él no mata, no roba y no hace daño a nadie. Añadió, que le están agregando accesorios que no son parte de su cuerpo.

“Siempre he sido un hombre que respeta la ley, pero en mi cuerpo solo mando yo”, comentó el religioso.

“Nunca he usado, y nunca voy a usar”, palabras que adjuntó el pastor Geovany. Además, envió un consejo diciendo que el hombre que verdaderamente quiere ganar su vida, debe buscar de Cristo.

Cualquiera pensaría que, al no usar mascarilla, el evangélico no cree en el virus del COVID-19, pero es caso contrario, lo que él no cree es el hecho que el cubrebocas pueda prevenir la enfermedad.

Reconoció que está listo para morir cuando Dios lo diga, y todos tienen que cumplir las leyes, pero repitió “en mi cuerpo mando yo”.

