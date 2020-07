En Gracias a Dios no hay gente de COPECO; se requieren 291 pruebas

HONDURAS. El abandono del municipio de Brus Laguna, Gracias a Dios, por parte del Gobierno central es una realidad, y la mayor prueba es que ni siquiera hay representantes de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en ese lugar, así lo confirmó a TIEMPO Digital el regidor municipal Mardel Wood.

«¡No!», dijo él cuando se le hizo la pregunta. «Nosotros tenemos nombrado a un joven ingeniero llamado Rigoberto, pero lo nombró la municipalidad, pero por eso no tiene ningún contacto con COPECO, porque no es pagado por el Gobierno», agregó.

Y el grado de abandono es tal, que las autoridades edilicias de Brus Laguna aseguran que los datos que maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) no coinciden en lo absoluto con la realidad del municipio.

Datos irreales de SINAGER

Gracias a Dios fue el último departamento en registrar casos de coronavirus en Honduras, y desde el 13 de junio hasta la fecha, aunque suene increíble, hay ya tantos o más contagios que en San Pedro Sula y el Distrito Central, pero, a falta de búsquedas activas, el Gobierno ignora esa situación, según la maestra Sobeyda Rodríguez Wood, también dialogó con TIEMPO Digital.

«El 70 % de la población estaría contagiada, pero «creemos que hay más. Lo que pasa es que no tenemos datos precisos porque no tenemos pruebas. A los de SINAGER si quiera los vemos, porque todo es mentira. Solo toman en cuenta las pruebas de hisopado, pero aquí no se hacen hisopados, sino solo pruebas rápidas«, denunció.

Según Rodríguez, fue hasta cuando llegaron dos doctoras desde Tegucigalpa a Brus Laguna que se inició con la aplicación de pruebas rápidas, «Y, bueno, salieron positivos, positivos y más positivos, y todo mundo con fiebre, todo mundo con sintomatología».

De su lado, «Aquí, en Brus Laguna, solo mandaron unas cincuenta o sesenta pruebas, pero eso es muy poco», secundó Wood.

Región de Salud pide pruebas PCR

Hablando de pruebas, y sabiendo ya que a Brus Laguna enviaron una cantidad mínima, la Región de Salud de Gracias a Dios solicitó este día al Gobierno central una dotación de, al menos, 291 medios de hisopado.

«Estamos sumamente preocupados pensando que se nos puedan arruinar las muestras, y que, por lo tanto, el esfuerzo realizado sea en vano. Somos un departamento con muchas dificultades, carencias y difícil acceso geográfico, y no contamos con medios de transporte para la movilización de estas muestras», se leía un texto redactado por Mirian Wood Melgar, empleada de la Región.

«Yo, como personal de salud e hija de La Mosquitia, les solicito ayuda a ustedes para trasladar muestras de Puerto Lempira a Tegucigalpa. Aquí en La Mosquitia se nos seguirán muriendo personas y conoceros resultados si no buscamos la manera del envío de las pruebas», finaliza el escrito.

