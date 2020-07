En «especie» dará el Gobierno el bono a los transportistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la calamidad doméstica que vive el sector transporte debido a la pandemia de la COVID-19, el Gobierno determinó entregarle un bono en especie a dicho rubro, así lo anunció ayer la comisionada presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno, mediante decreto ejecutivo PCM-050-2020, aprobó el apoyo solidario al sector transporte terrestre por un monto de L300 millones.

En ese sentido explicó que ese nuevo PCM establece que el bono se brindará en especies para el canjeo de medicamentos, alimentos o insumos de bioseguridad.

Asimismo, la comisionada del IHTT manifestó que los beneficiarios recibirán el dinero a través de la billetera electrónica. Mientras que les notificarán de la acreditación vía mensaje de texto.

«A 60 mil transportistas entre conductores y cobradores les harán un pago de 4 mil lempiras. Dos mil lempiras por mes» indicó.

De igual forma, dijo que una firma auditora involucrada al IHTT revisa la información y decide si el pago procede o no.

Nota relacionada: Taxistas vuelven a las calles: IHTT incumplió el acuerdo de bono

Pagan bono a transportistas: ellos reaccionan molestos; es una «chabacanada»

Los transportistas se han mostrados molestos debido a que el bono será entregado de forma condicionada. Pues ellos, desde que comenzaron a pedir el bono, dejaron claro que lo necesitaban en efectivo, debido a que muchos tienen que pagar alquiler y otros servicios básicos.

Al respecto, Víctor Aguilar, dirigente de los taxistas, expresó que «a mí no me ha caído, pues no metí para mí, preferimos que le salga a la gente que tenga más necesidad».

Seguidamente, Aguilar dijo que no está de acuerdo en la forma cómo se está enviando el mensaje. Al mismo tiempo, indicó que ese bono no se acordó de la forma en que Hernández lo anunció.

El dirigente de ATAXIS recordó que se planteó que el bono se entregara en efectivo y de forma retroactiva.

Cabe mencionar que ya van cerca de cuatro meses desde que inició la emergencia COVID-19, un tiempo que los transportistas dejaron de trabajar.

«Que me conteste el señor presidente ¿cómo va a hacer el compañero que lo han corrido de su cuarto por no pagar, que le debe a la pulpería? ¿Va a ir a un supermercado a traer la provisión y se la entregará al dueño del cuarto o de la pulpería?», cuestionó.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.