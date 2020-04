Empresas que no cumplan con medidas de bioseguridad serán cerradas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Algunos negocios en Honduras, al menos en los sectores que más han estado presionando, estarían a punto de reabrirse. Por lo que, aquellas empresas que no cumplan con las medidas de bioseguridad, serán cerradas, confirmó el ministro del Trabajo, Carlos Madero.

«Hoy tenemos protocolos de bioseguridad en supermercados, bancos y ferreterías. Así que ya tenemos listos en restaurantes, construcción, manejo de cárnicos, cerdos; igual iremos trabajando otra serie de protocolos», dijo Madero en conferencia.

Además, indicó que: «Son (medidas de bioseguridad) y van a ser en el proceso de la estrategia de apertura inteligente, obligatorias. Y si una persona o una empresa no los cumple, la vamos a cerrar y no va a volver a abrir hasta que termine la epidemia o venga una vacuna«.

En ese sentido, remarcó el hecho de que cualquiera de los protagonistas en los negocios que no cumpla con las medidas, representará un motivo para que le negocio sea cerrado. «Estos protocolos van a ser de obligatorio cumplimiento y la empresa o empleador que no los pueda hacer cumplir, se le va a cerrar su operación hasta que termine la epidemia».

Empresas que sean cerradas, no podrán reabrir

Por otra parte, el funcionario manifestó que aquellos que a los que se les suspenda el servicio por faltar a las condiciones de bioseguridad, no podrán volver a abrir sus negocios durante dure la crisis sanitaria.

«Si esto va a durar el tiempo que tenga que durar, no va a poder reabrir porque es un tema de salud pública general y no podemos darnos el lujo de que no se cumplan», insistió el titular de Trabajo.

«No todas las empresas o sectores van a poder operar igual; hay que entender que esto vino a cambiar la vida del sector productivo», mencionó.

No todas las empresas serán autorizadas para regresar a sus actividades. Sin embargo, aquellos que si lo hagan, deberán someterse a ciertos lineamientos y condiciones.

