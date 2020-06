Empresario de combustibles: Gasolina seguirá «subiendo» en junio, ¿y en julio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Se espera que en el transcurso del mes de junio, el precio de las gasolinas continúe subiendo, no lempiras, pero sí centavos, según dio a conocer Gerardo Meraz, empresario del sector.

Meraz explicó que, dado que el precio del barril del petróleo resurgió en el panorama mundial, en Honduras se mantendrá la misma tendencia. Eso dejará afectaciones en toda la actividad económica nacional.

«Los aumentos del crudo no son buenas noticias. Eso viene a incrementar todo en la cadena de productos que tiene Honduras y el mundo. El consumo ya se está normalizando», explicó.

No obstante, asegura que los incrementos para el mes en curso no son cuantiosos. Inicialmente se habló de que sería un agregado total de L3.80, mismo que, como representantes del rubro, esperan se mantenga.

«Todo el mes habrá aumentos de centavos, no de lempiras. No va a causar trastornos; estamos esperando alzas no extraordinarias ni que vayan a descontrolar el mercado nacional y el Producto Interno Bruto (PIB)», detalló.

¿Qué pasará ante la reactivación? ¿Y en julio?

El entrevistado también externó sus consideraciones acerca de lo que pasará con las empresas en Honduras en medio de la reanudación económica y tomando el combustible como factor externo.

«Lo que se está viendo es que, con la apertura, algunas empresas tendrán que iniciar a todo vapor. Necesitarán bastante combustible; mientras que otros negocios, aunque a menor escala, van a tener que movilizarse para hacer otras gestiones», opinó.

Sin embargo, también dio a conocer que para el siguiente mes (julio), se prevé que se normalice la situación. A nivel internacional se llegaría a la estabilidad del producto, por lo que el costo de adquisición de los combustibles tendría pocas fluctuaciones en Honduras.

Es importante recordar que Secretaría de Energía informó que a partir de mañana, lunes, el precio de los combustibles incrementará más de dos lempiras.

