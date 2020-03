Honduras. El empresario cafetalero Emilio Molina afirmó que existen pérdidas millonarias por el efecto que ha tenido la cuarentena internacional a causa del covid-19.

«Como todo producto de exportación estamos teniendo pérdidas en los cultivos, no podemos salir a nuestras fincas y empresas, y estamos en casa, pero las consecuencias van a ser delicadas».

Afirmó que la crisis económica «se empeora porque no hemos podido recoger el resto de la cosecha que nos ha quedado en la finca. Desafortunadamente nuestras unidades productoras van a sufrir».

Ahorita estamos en las labores de últimos cortes en las partes altas, esperemos esta crisis se vaya minimizando y podamos retomar las actividades y no causar más daños a nuestras fincas».

En el apartado de las divisas, «el productor y exportador de café reveló que el año pasado cerraron con 950 millones de divisas, y este año estima que sean unos 750 millones, lo que sería un golpe a la economía».

Estamos afrontando la crisis e precios y ahora el coronavirus, volvemos a hacer una reflexión de que no nos abandone, un rubro que es el mayor empleador. Yo he salido en vista de que las gremiales de productores no salen a aportarle al Gobierno

Como presidente de la segunda Asociación de exportadores de café en el país, le sugiero al Gobierno que «consolide las deudas y préstamos del sector productor. Pide 10 años 3 años de gracia, pagar intereses a una tasa preferencial del 8% y quitar las retenciones».

El valor del precio es positivo

Sobre el precio del café aseguró que tuvo un alza de cinco dólares, estamos por la banda de los 120 dólares, eso es importante. Esto es «causado porque diferentes aspectos, primero porque los stops en Nueva York y otros países importadores están bajando», Esto significa que los consumidores están haciendo uso de ellos.

Por otro lado, hay fuerte especulación de que Brasil tome medidas fuertes, y eso tiene nervioso al mundo, porque es e mayor productor de café, y esto «se verá en el mercado de Nueva York, y en la última semana ha estado subiendo, pero no nos debemos de confiar».

En nuestro país, debido a los «bajos precios, estamos esperando una baja de dos millones de quintales. Esperamos cerrar el 30 de septiembre entre 6.5 y siete millones de quintales».

