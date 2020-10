¡Sin asueto! Empleados públicos laborarán lunes y martes de la «Semana Morazánica»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Leonel Ayala, ministro de la Secretaría de Gobernación y Justicia explicó esta tarde, que el asueto correspondiente al Feriado Morazánico, tanto empleados públicos, como privados, gozarán de él, a partir del día miércoles, 04 de noviembre.

Asimismo, detalló que generalmente, el gobierno ha permitido un asueto a los empleados públicos, con cargo a vacaciones, por los días lunes y martes para que puedan gozar de la semana completa; sin embargo, este año, no será permitido.

Cabe recordar, que el feriado iniciará a partir del día miércoles a las 12:00 del medio día, hasta el sábado a las 12:00 del medio día.

«Obviamente, porque vinimos saliendo de la pandemia y también hay que reconocer que hay gente que va disponer de los días para trabajar e ir a hacer algunas acciones relacionadas con las instituciones del gobierno», dijo.

A su vez, agregó que, si la ciudadanía dispone de esos días para trámites, no es justo que las instituciones del gobierno, no estén trabajando. «Entonces, el 02 y el 03 de noviembre, no se van a utilizar, ahora», explicó Ayala.

Lea también: FERIADO MORAZÁNICO 2020: ¡Sin restricciones de circulación por cuatro días!

Funcionarios públicos laborarán lunes y martes

Los días lunes y martes las instituciones deberán laborar con normalidad, garantizando la presencia de todos los funcionarios de las diferentes áreas, para continuar atendiendo de forma efectiva a la ciudadanía en general.

De igual forma, desarrollando los procesos institucionales correspondientes, sin interrupción. Este año, a diferencia de los anteriores, los empleados públicos, no gozarán de la semana completa de vacaciones.

Cabe mencionar que, únicamente durante 2020, los feriados correspondientes a la Semana Morazánica, serán de este modo; entendiéndose que para los años siguientes se mantienen como en los anteriores.

Feriado Morazánico 2020

El feriado Morazánico será a partir del 04 al 08 de noviembre; trasladado para esta fecha por el Congreso Nacional como medida para reactivar el turismo interno. Uno de los sectores más afectados; que en 2019 dejó más de 800 millones de dólares en divisas.

Este año, el sector turístico ha sido severamente golpeado por el confinamiento decretado ante la propagación del coronavirus COVID-19; y, la Semana Morazánica será importante para tener una recuperación.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.