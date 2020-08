Empleado del Hospital Leonardo revela interioridades ante ola de renuncias

CORTÉS, HONDURAS. Por falta de pago, cincuenta enfermeras y al menos seis médicos generales que trabajaban bajo la modalidad de Código Verde, renunciaron del Hospital Leonardo Martínez Valenzula (HLMV) de San Pedro Sula.

Les deben dos meses de salario, junio y julio, aparte de de las bonificaciones prometidas, y anteriormente también se incluía mayo. El Gobierno los contrató temporalmente para que arriesgaran sus vidas en primera línea contra la Covid-19, pero, ahora, luego de cinco meses de pandemia, se sienten engañados por la Secretaría de Salud.

Un miembro del personal sanitario del HLMV, quien solicitó no publicar su nombre ni profesión, dialogó con TIEMPO Digital y reveló algunas interioridades que tienen disgustados a los médicos y enfermeras.

Para iniciar, dijo que no es primera vez que varios de sus compañeros renuncian molestos porque les adeudan salario, sino que antes ocurrió en junio, cuando ni siquiera les pagaban aún el mes de mayo, que, «Se fue la mayoría, y después, en julio, solo nos pagaron un mes, que fue mayo. Y ahora, este mes, están renunciando debido a lo mismo, porque no acreditan a tiempo», aseguró él.

No obstante, supone que la falta de pago, «tal vez», podría deberse a problemas en el área de Administración del HLMV, «Porque solo a nosotros nos está pasando».

Asimismo, denunció que nada más «nos engañaron» con la promesa gubernamental de que iban a ser contratados permanentemente. Es decir que, aun cuando la pandemia mengüe, conservarían su trabajo. «¿Cuáles permanentes?! – dijo molesto, – «Si solos nos engañaron con lo de las plazas, porque ni siquiera quieren darlas», agregó.

Por último, confesó que él no va a renunciar a su trabajo no porque no quiera hacerlo, sino porque no tiene ninguna otra oportunidad de empleo. «Tenemos préstamos que pagar, a la pulpería le debemos», pero ante la falta de personal, «Cada vez tenemos más sobrecarga laboral«, lamentó.

«Firmamos un documento de inconformidad con el hospital, porque tenemos sobrecarga laboral y no están pagando a tiempo, y no es justo que estemos en primera línea y que nos traten así», concluyó.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.