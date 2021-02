«Si no llaman vamos a empezar a matar»: taxistas reciben carta de extorsión en SPS

HONDURAS. Los taxistas de la ruta que cubre el sector de Montefresco en San Pedro Sula están preocupados debido a que esta mañana recibieron una carta de extorsión, supuestamente de la estructura criminal «Los Olanchanos».

Desde temprano trascendió la noticia pues los transportistas dejaron a un lado sus labores por el miedo. Luego, comenzó a circular en redes sociales la imagen de la carta, escrita con tinta negra, donde los criminales envían una amenaza.

En el papel, se observa en primer lugar la palabra «Aviso», después el escrito inicia diciendo que se comuniquen con ellos, por medio de un número de celular, que también proporcionaron. La carta dice «esta wila es para todos ustedes que trabajan en esta ruta».

Luego, señalan que se dirigen tanto a los motoristas, despachadores, como a los dueños de las unidades. «Bueno las gestiones están así…», prosiguen.

«Les están escribiendo la banda de Los Olanchanos, ustedes más que nadie saben quiénes somos nosotros», indica el escrito.

Después, la carta manifiesta que ellos controlan todos los sectores donde los taxistas circulan. Asimismo en el papel describen que «la wila» es para hacerles saber que deben de llamar al número y lo brindan nuevamente.

«Si ustedes no nos llaman, vamos a empezar a matar a motoristas y ayudantes, y después vamos a llegar a la casa de los meros socios…no es un juego», mencionan.

La carta amenazadora sigue y se lee donde la supuesta banda le indica a los taxistas que no les han visto la cara. Al igual, que si la mente de ellos los traicionaba en no querer llegar a un diálogo, no perderían nada, pero no los dejarían trabajar tranquilos.

«24 horas les damos para que se comuniquen con nosotros, si no lo hacen esperen los resultados. Son personas inteligentes y van a hacer lo correcto», indican.

Por otra parte, finalizando el escrito advierten que: «les vamos a mandar 3 tiros y el número 4 va a ser en la cara de un chofer». La carta termina con la firma, supuestamente de la banda «Los Olanchanos».

Capturan supuestos responsables

Tras conocerse esta nota extorsiva, las autoridades de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) procedieron a movilizarse al punto de taxis, sin embargo, detallaron que no tenían una denuncia formal al respecto.

No obstante, en las últimas horas informaron la captura en el municipio de La Lima de dos supuestos miembros activos de la Pandilla 18, quienes según la información se hacían pasar por integrantes de «Los Olanchanos».

Además, estarían vinculados a la carta de extorsión que recibieron los taxistas en la Montefresco. Se trata de José Ángel y José Andino Oviera. La información de la FNAMP reveló que ambos se dedicaban a realizar este tipo de ilícitos.

