Emilson Soto: «Si me pedían dirigir un solo partido, lo hubiese hecho»

San Pedro Sula-. El nuevo entrenador del Real España, Emilson Soto, habló en conferencia de prensa sobre su comienzo como entrenador del primer equipo.

A Soto, se le consultó acerca de lo que significaba ser el director técnico de los aurinegros, «es un logro, es un objetivo por el cual he venido trabajando desde mis inicios, representa responsabilidad compromiso y un sueño que tuve desde siempre».

«Estamos confiados con un positivismo enorme de que todo va a salir bien».

Así mismo, Soto comentó no sentirse presionado por la situación actual que vive el Real España, «yo estoy enfocando en disfrutar el momento, la responsabilidad está, pero no pienso en eso porque eso traerá nerviosísimo, presión y ansiedad. Me enfoco en las cosas buenas que pasan dentro del planten y lo uso para lograr objetivos».

¿Cuánto tiempo va dirigir la institución?

«Yo trabajo para la institución y vengo de un proceso desde sub 14. Estoy a la disposición del equipo para lo que necesite, si la directiva me hubiese dicho que solo un partido iba dirigir, pues lo hubiera hecho».

De igual forma Emilson se enfocó en mencionar la importancia de tener una buena relación con los jugadores y sobre las expectativas que genera el Real España, «la relación con los jugadores esta basada en el respeto. Nos enfocamos en ver la persona, desde las reservas siempre he tratado de ayudar a los jugadores».

«Los resultados hablan de los procesos de un técnico, hay que ver un equipo diferente, hay formas de perder, de empatar. No garantizo nada porque no puedo, pero sí un trabajo soportado bajo una filosofía, bajo un esfuerzo que sí está en mano de nosotros».

Emilson Soto, un AND aurinegro

¿Cuál es la filosofía de Emilson Soto?

«La filosofía de trabajo siempre ha sido trabajo, esfuerzo, preparación e inspiración, traigo un ADN aurinegro. Trabajaremos con una filosofía orientada a los técnicos contemporáneos, creando atmosferas positivas en el equipo, usando así jugadores que saben lo que significa la institución».

Su equipo de asistentes será: Elmer Ortega se mantiene como preparador físico y Josué Reyes pasa como asistente técnico, mientras el profesor Brown será el entrenador de porteros. Marlon Peña, Marco Anariva, Ernesto Isaula y Edy el «Tibombo» Contreras, formaran una comisión técnica.

Cuando se le consultó acerca de qué tipo de modelo de juego implementaría en la máquina esto respondió:

«Mi modelo de juego va traducido al pasado del equipo, ese juego que dio éxitos. Intentaremos introducirlo y así manejar el equipo para realizar los cambios».

De igual forma, el entrenador aurinegro definió los objetivos que tiene con el equipo, «a corto plazo, nuestro objetivo es pensar en el siguiente partido, a mediano plazo es la clasificación a la siguiente ronda y a largo plazo, buscar el campeonato».

