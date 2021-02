Emilio Izaguirre sobre su llegada a Marathón: «Vargas influyó para que viniera»

SAN PEDRO SULA.- El futbolista del Marathón, Emilio Izaguirre, habló en el programa Cinco Deportivo acerca de su salida del Motagua y las impresiones que le genera su nuevo equipo, Marathon.

Emilio comenzó hablando acerca de como se siente en el equipo sampedrano. «Estoy tratando de disfrutar al máximo este nuevo proyecto, acostumbrándome al calorcito de San Pedro Sula, ya sumó cinco sesiones se entrenamiento con el equipo y estoy listo para el debut».

El lateral izquierdo también reveló el porque terminó fichando por Marathon. «Tuve varias ofertas dentro y fuera del país, me decidí por Marathón por muchos factores, sobre todo por la familia para no separarnos y después porque el proyecto que tiene este club me encanta y quiero ayudar a los jóvenes. Vargas es un gran entrenador, todos los futbolistas hablan bien de él y ese es otro punto que influyó para que viniera».

Sobre los entrenamientos con el ‘verde’, reveló. «Estamos entrenando para jugar rápido, eso me gusta mucho y buscamos que los jóvenes entren en esa dinámica, todos tienen muchas ganas de aprender y ganas de triunfar, eso es importante».

Para finalizar, Emilio declaró que su salida del Motagua no fue como él lo esperaba. «Lo que pasó en Motagua fue muy duro, nunca me lo espere, pero estoy muy agradecido con los directivos, son personas de una gran calidad humana, sabemos que son decisiones técnicas y hay que respetarlas, a mi familia le pegó mucho mi salida del azul».

