Emilio Izaguirre se disculpa con la afición olimpista

TEGUCIGALPA.- El lateral izquierdo de Motagua, Emilio Izaguirre, se disculpó con la afición olimpista y con la de la UPNFM, este lunes 9 de diciembre tras las acusaciones que realizó tras terminar el partido ante los “lobos” en el Carlos Miranda.

Entre sus palabras llenas de enojo acusó a Olimpia de “sinvergüenza” por hacer todo para ganar un nuevo título: “Es una vergüenza lo que hizo Olimpia”, dijo Emilio.

Sin embargo, ya con la cabeza fría, el lateral se sintió mal por lo que expresó tras terminar el juego, y se ha disculpado con la afición de los albos.

“Me siento muy apenado con la afición olimpista, ellos no tienen la culpa ni los jugadores. Me siento muy apenado, fue una falta de respeto lo que hice, mi esposa me aconsejó y no lo tenía que hacer”, inició diciendo.

Y agregó: “Fue el momento en caliente, se dio porque la UPN le dio la localía a Olimpia porque en Choluteca es muy difícil, eso fue lo que nos enojó”, siguió.

“Ser buenos perdedores”

A pesar del resultado de 3-0 ante la UPNFM, los azules no pudieron anotar los tanto que necesitaban para alargar el torneo e impedir que Olimpia fuera campeón momentáneamente.

“Dijimos cosas que no teníamos que haber dicho, queríamos ir a una final contra Olimpia. Tenemos que ser buenos perdedores y respetar a la afición del Olimpia porque se merece mucho respeto. El tema fue lo de Choluteca y eso nos molestó, lo que hicieron esos directivos y lo de los jugadores prestados de Olimpia que dejaron fuera”, explicó el exjugador del Celtic de Escocia.

Por otra parte, Emilio mencionó que tiene un primo que juego con los albos (José Alejandro Reyes).

“Tengo un primo en Olimpia que lo aprecio mucho, tengo tíos y amigos olimpistas. Me siento triste por ese comentario, salió por el momento duro que vivimos. Hay directivos que manchan el fútbol, ya pasó y pues que disfruten el momento. Me disculpo, me siento triste porque fue una tontera y una inmadurez. Espero que no me vuelva a pasar, es algo que no tenía que hacer”, cerró el lateral.