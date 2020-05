Emilio Izaguirre pone fin a la dudas de Brasil 2014: «No hubo una división»

TEGUCIGALPA.- Uno de los rumores más discutidos llegó a su fin, pues luego de varios años, el actual jugador del Motagua, Emilio Izaguirre dio punto y final a un polémico episodio de Brasil 2014.

Y es que durante la justa mundialista, se manejó que el lateral izquierdo abandonó la concentración después del último partido molesto por no jugar.

Emilio aclara las dudas

En una entrevista a un medio local, el dos veces mundialista con la «H» dijo que ya había pedido permiso para poder salir:

“Todo se hizo de la forma correcta, le solicité permiso al presidente de Fenafuth, Rafael Leonardo Callejas y al presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala para poder salir”.

Emilio se dio cuenta por medio de las noticias, pero se sintió tranquilo, pues él sabia que hizo todo bien:

“La prensa dijo que el grupo se había dividido y yo pensé que alguno de los jugadores había dicho algo, pero no fue así. Gracias a Dios no nunca he tenido problemas y en el último partido no jugué y pensaron que estaba enojada, pero todo fue ordenado”.

