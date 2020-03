Emergencia por Covid-19: Roatán ofrece L1,500 a sus ciudadanos

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS. La Municipalidad de Roatán anunció que otorgará un cupón por un monto de L1,500 a los ciudadanos isleños que estén al día con el pago de sus impuestos, para que, de este modo, puedan abastecerse de algunos insumos y sobrellevar la crisis nacional que está dejando el Covid-19 en el país.

Para acceder a dicho beneficio, las personas deberán llenar un formulario, en el cual se les solicitará su nombre completo, número de indentidad, número de solvencia municipal y cuántas personas dependen económicamente de él o ella.

Una vez escritos estos datos, se corroborará si la persona solicitante está o no al día con sus tributos a la alcaldía, y en caso de no ser así, entonces, no podrá gozar de la ayuda municipal, al menos no directamente.

Según dijeron las autoridades edilicias de Roatán, esto se debe a que para acceder a cualquier beneficio otorgado por la alcaldía, «el sistema exige estar al día con sus impuestos, de lo contrario, el mismo sistema hace la deducción de sus tributos», a través de un comunicado oficial.

Sin embargo, esto no significa que a las personas que tengan impuestos pendientes las dejarán con las manos vacías, pues según el escrito de la municipalidad, «los regidores tomaron a bien otorgar una cantidad de sus fondos asignados a realizar proyectos, para favorecer a aquellas personas que no califiquen en este programa, pero que también están afectadas por esta crisis».

De este modo, gran parte de la población isleña, tanto la que está al día con el pago de sus impuestos como la que no, recibirá una pequeña pero nada despreciable ayuda.

Le podría interesar: Cierre de fronteras por COVID-19: 16 menores de Texas varados en Roatán