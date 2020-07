Elton John comparte conciertos completos para ayudar a los afectados por COVID-19

REDACCIÓN. El cantante y compositor británico, Elton John, compartirá una serie de conciertos completos a través de su cuenta oficial de YouTube para reunir fondos que destinará a The Elton John AIDS Foundation, con el fin de ayudar a combatir la COVID-19 en el mundo.

A partir de mañana viernes 3 de julio, Elton John iniciará a compartir sus emblemáticos conciertos que deleitaran a todos sus seguidores y amantes de la buena música. Cada concierto trae a la vida una presentación del cantante realizado en diferentes etapas de su larga carrera musical.

El proyecto de Elton John lleva por nombre ‘Classic Concert Series‘. Para iniciar compartirá el show de 1976 en el Playhouse Theatre de Edimburgo realizado en Escocia. A este histórico concierto le seguirán otras grabaciones durante las siguiente cinco semanas.

Por medio de su cuenta oficial de YouTube, bajo el post del concierto a presentar se lee el siguiente mensaje: «Comienza tu fin de semana con la serie de conciertos Elton John Classic. A partir del viernes 3 de julio, le traemos seis semanas de conciertos monumentales del archivo de Elton John.

Además, agregaron: «Sintonice desde las 9 a.m. de Los Ángeles y / 12 p.m. de New York, este viernes la increíble actuación en solitario de Elton en el Edinburgh Playhouse Theatre en 1976, disponible digitalmente por primera vez solo durante 72 horas».

Elton John comparte presentaciones históricas

Cabe destacar que, el ‘Live at the Playhouse Theatre‘ se grabó el 17 de septiembre de 1976. En ese entonces, Elton John alcanzó la cima de su popularidad después de lograr su primer número 1 en el Reino Unido con la canción ‘Don’t Go Breaking My Heart’.

«Classic Concert Series se está ejecutando en apoyo del Fondo de Emergencia COVID-19 de la Fundación Elton John AIDS para continuar la prevención y atención del VIH para las personas más vulnerables de todo el mundo durante la pandemia COVID-19. Puedes donar en YouTube mientras ves el programa», resaltó la publicación oficial.

